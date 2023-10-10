Первая точка стабфонда открылась в Кызылжарском районе

Социально значимые продукты по доступным ценам. Их жители Бесколя теперь смогут найти в точке стабфонда. В районе она стала первой.

ГАМАЛИ ЖУМАШЕВ, заместитель председателя правления АО «СПК «Солтүстік»:

— В этом году в областной стабилизационный фонд было закуплено порядка 11,5 тысяч тонн продукции. Из них только овощей 2,5 тысячи. Продукция стабфонда реализуется в супермаркетах города, а также в собственных точках СПК. Наши точки находятся на всех рынках Петропавловска.

Таких точек в областном центре 7. В торговом павильоне в Бесколе многолюдно с самого утра. Сельчане активно шли за товаром от местных производителей.

ГАЛИНА ВЛАСОВА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— В газете «Маяк» было объявление. На День пожилых людей здесь была ярмарка, и сказали, магазин откроется. Я купила муку, яйцо, вчера была, купила масло растительное.

За него пенсионерка отдала 590 тенге. Десяток яиц сельчанке обошелся в 350 тенге, а за два килограмма муки она заплатила 253 тенге. Общий чек составил всего 1193 тенге.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Жители Бесколя по достоинству оценили новую точку стабфонда. Правда, пока что здесь можно рассчитаться исключительно наличкой. Но в ближайшем будущем ситуация изменится. Для покупателей установят терминал. И они смогут пользоваться безналичным расчетом.

Дарья Пышмынцева