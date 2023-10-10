Между УДП и компанией «Siemens Healthcare GmbH» заключен меморандум о взаимопонимании

Меморандум предполагает сотрудничество по ряду направлений. В том числе создание при Медицинском центре УДП РК референс-центра Siemens Healthineers – мирового лидера в производстве современных терапевтических систем и оборудования для диагностической визуализации. Также стороны договорились о начале совместных разработок новых продуктов и клинических методик для улучшения результатов лечения пациентов, модернизации медицинской техники компании «Siemens», уже эксплуатируемой в системе УДП РК.

Меморандум открывает для клиник Медцентра дополнительные возможности доступа к передовым инновационным методам диагностики, проведения анализа доступности качественных инновационных медицинских услуг для населения, повышения квалификации специалистов и уровня ведения научной работы.