Ежедневно на зернотоке в Есильском районе перерабатывают 400 тонн продукции

На зерноток в Чириковке ежедневно приходит около 1,5 тысяч тонн различных зерновых культур. Это не только пшеница, но и рапс, лен, горох и ячмень. Задача работников — высушить сырье и отправить дальше, на элеватор. За смену здесь успевают переработать около 400 тонн. Процесс сушки экологичный: в качестве топлива для сушилок используют солому. В этом году зерно поступает более влажное, чем обычно. Виной тому дождливая осень, но аграрии работают оперативно: в Есильском районе собрано около 70 % урожая.



Анна Богословская