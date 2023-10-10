Аким области проинспектировал долгострои и проблемные объекты Петропавловска

Первым объектом в ходе объезда Петропавловска акимом СКО стало строительство 100-квартирного жилого дома для сотрудников «Alageum Electric». Сейчас он на этапе подведения коммуникаций и благоустройства. Глава региона обратил внимание на необходимость закончить работы в кратчайшие сроки.

— Я же тогда поручение дал, быстрее надо делать. -Благоустройство когда закончите?

— Благоустройством занимаемся мы, как электроснабжение завершат работы, после этого мы асфальтирование сделаем, детские площадки скорее всего уже в следующем году. Но полностью брусчатка, асфальт все это мы постелем.

— Асфальт в течение двух недель?

— Да.

— За 10 дней все закончите? Город возьмите на контроль, за 10 дней закончите и меня проинформируйте.

Проинспектировал работу Гауез Нурмухамбетов и на проблемных многоквартирных новостройках по улице Парковой, 21, улице Горького, 6 и 8 и прилегающих к ним дорогах. После глава региона отправился на участок дороги по улицам Театральной и Потанина, работа на котором стоит уже некоторое время. Петропавловцы обеспокоены долгим простоем и отсутствием полотна – скоро начнется сезон дождей и работы, по их мнению, вновь остановятся. Как оказалось, причиной задержки стало отсутствие материала для укладки.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Все это затянули, это сегодня мучение людей, это недовольство людей, это недовольство водителей, пыль, грязь и все остальное. Понимаете, у нас ни одна улица так не делается в городе. Завтра, если вопрос не решится и конкретные меры не примем, то какие конкретные меры, договоры с другими асфальтзаводами, это сегодня четкий вам план. Если все это не решится, принимайте меры, ставьте подрядную организацию, начинайте работы. А по этой подрядной организации тогда примите меры.

Одно из проблемных строительств – новостройки в микрорайоне «Береке». 600 квартир стоят без хозяев по простой причине – до сих пор подведены не все коммуникации. Гауез Нурмухамбетов проверил ход работ и поинтересовался, почему на местах, где закончены одни работы, не начинаются другие.

— Здесь канализацию должны проложить, потом связь. «Кызылжар су» будут ложить?

-Да, «Кызылжар су».

-Когда они будут ложить?

-Уже занимаются.

-Что-то нет их. Я почему спросил, если они сделали, тогда здесь людей нет на брусчатке. Если они сделали, то надо людей ставить и проводить.

Как рассказал эксперт технического надзора участка, почти все инженерные сети построены – водопровод, бытовая канализация и ливневая канализация проложены. Осталось сделать лишь средства связи канализационной системы.

Виктор Ерошенко, эксперт технического надзора:

— Когда подрядчики разберутся с акиматом, тогда начнут работы.

— Что там разобраться надо?

— Объем работы, приходят, мы отрабатываем с инженерами объем работы, который они делают, они согласовывают с руководителем.

— Средства связи, там что осталось сделать?

— 6 колодцев и проложить трубопровод.

Протяженность трубопровода, который предстоит проложить – 300 метров. В ходе объезда глава региона также посетил дома по улице Уалиханова. Аким ознакомился со строительством двух 126 и 90-квартирных новостроек и дал поручения подрядной организации.