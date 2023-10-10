21-летняя жительница района им. Г. Мусрепова открыла свою студию красоты в райцентре

21-летняя Камила Хасенова всегда хотела открыть собственную студию красоты. Представляла, какой она будет, мысленно продумывала детали интерьера. Чуть больше полугода назад мечта девушки осуществилась.

КАМИЛА ХАСЕНОВ, директор студии красоты, с. Новоишимское, район им.Г. Мусрепова:

— Год назад закончила колледж, узнала о том, что проходит обучение для начинающих предпринимателей по программе «Бастау бизнес». Составила бизнес-план, прошла обучение, прошла комиссию, узнала, что стала обладательницей гранта. Помещение мое собственное, а средства гранта ушли на приобретение столов, стульев, мойки, т.е. на оборудование. Клиенты могут получить услуги мужских стрижек, макияжа, оформления бровей, ламинирования ресниц. Веду инстаграм-страницу, через нее все и приходят.

Государственный грант составил чуть больше миллиона тенге. Чтобы предоставлять разнообразные услуги, владелица студии трудоустроила двух мастеров.

ОНГАР АЛИМКУЛОВ, мастер студии красоты, с. Новоишимское, район им.Г. Мусрепова:

— Работал в Астане. После по программе «Еңбек» переехал вместе с семьей в СК. Узнал, что нужен мастер в студию красоты, условиями работы доволен.

Студия красоты в Новоишимском открыла свои двери в феврале. С этого момента Камила Хасенова смогла привлечь постоянных клиентов, и список их пополняется.

Дарья Пышмынцева