АО «Казпочта» исполняется 30 лет

9 октября — Всемирный день почты! По этому случаю в городском Доме культуры организовали торжественное собрание.

В этом году «Казпочте» исполняется 30 лет. Работников областного филиала от имени главы региона поздравил его заместитель Рустем Курманов.

РУСТЕМ КУРМАНОВ, заместитель акима Северо-Казахстанской области:

— За 30 лет почта Казахстана стала современной компанией, интегрировалась в конкурентный рынок Казахстана и международное почтовое сообщество. Даже в самые сложные исторические периоды почта оказывала услуги населению. Недаром «Казпочту» называют народной компанией, она представлена у нас и в городах, и в сёлах.

Сегодня акционерное общество предоставляет населению 250 видов услуг. В 148 отделениях работают порядка 1000 сотрудников. Хорошая материально-техническая база позволяет специалистам оказывать услуги на должном уровне, отметил директор областного филиала АО «Казпочта» Нуркен Рустем.

НУРКЕН РУСТЕМ, директор СКОФ АО «Казпочта»:

— Уважаемые коллеги, ветераны, от всей души поздравляю Вас со Всемирным днем. Благодаря Вашему труду мы достигаем определённых высот и достигнутые высоты держим на своём уровне.

Ряд сотрудников в честь праздника отметили наградами. Более 20 лет в АО работает Светлана Тулинова. По её словам, работник почты должен быть стрессоустойчивым и коммуникабельным.

СВЕТЛАНА ТУЛИНОВА, начальник сельского отделения почтовой связи «Воскресеновка» Мамлютского РУПС:

— Я пришла работать 2000 году. Уже вышла на пенсию, но продолжаю работать, я когда пришла, работали вручную. Ну, много было введено новшеств за все эти годы. Участвовала в разных конкурсах, всегда ездила на республиканский конкурс, защищала честь области. За 15-летний стаж работы я была награждена медалью «Отличник связи».

Продолжилось торжественное собрание концертом.

Камилла Карим