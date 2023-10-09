Аким СКО с рабочей поездкой посетил Тимирязевский район

Это поле товарищества «Атамекен-Агро-Тимирязево». Сейчас крупнейшее аграрное хозяйство региона занимается уборкой подсолнечника. Для ТОО это завершающий этап осенней страды, остальные сельскохозяйственные культуры, а именно 2470 тонн урожая уже доставили на хлебоприемное предприятие.

ИВАН САМОШКИН, директор ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», Тимирязевский район:

— Я думаю, дней 11-12 осталось рабочих. На следующей неделе стоит 4 дня дождя, когда высохнет, сразу начнем убирать. Урожайность зерновых у нас 9 центнеров с гектара, хотелось бы больше, но из-за трудностей уборки много осталось в поле, были большие потери. Чечевица — 8 центнеров, лен — 6 центнеров с гектара. У нас всего 12 комбайнов, 4 тяжелых трактора.

Глава региона встретился и побеседовал с аграриями. Директор предприятия «Есей Агро» Серик Жукеев обратился с вопросом к акиму области и его первому заместителю.

СЕРИК ЖУКЕЕВ, директор ТОО «Есей Агро», Тимирязевский район:

— Куда мы будем реализовывать проросший хлеб? Это самый первый вопрос, который всех нас волнует.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Будет гос. комиссия при Премьер-министре. Три области: СКО, Костанайская, Акмолинская. В понедельник объявят цену на зерно третьего класса. Вторая позиция, кто взял деньгами в «Продовольственной корпорации», разрешат вернуть деньгами. То, что касается товарного кредита, кто брал по линии «Продовольственной корпорации», разрешат возвращать и четвертым классом по коэффициенту. Пройдет государственная комиссия при Премьер-министре, там эту ситуацию доведут до конца.

В этом году аграрии Тимирязевского района засеяли более 271 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель. В уборочной страде, она находится на финишной прямой, было задействовано 600 комбайнов. На элеваторы завезли 42 тысячи тонн урожая этого года.

ЕРЛАН ЖАРОВ, аким Тимирязевского района:

— У нас 4 крупных элеватора работают на территории района. Общая емкость — 293,9 тыс тонн. У нас хозяйствующие субъекты имеют свои сушильные установки, имеют складские помещения. В основном элеваторы используют для хранения.

После глава региона ознакомился с работой элеватора ТОО «Атамекен-Астык». Его вместимость составляет почти 43 тысячи тонн. Объект заполнен зерном более чем на 19%. Рассказали первому руководителю области и о работе котельной в Тимирязево. Её построили почти полвека назад. Сейчас из-за недостатка мощности многие местные государственные учреждения вынуждены пользоваться автономными котельными.

РУСТЕМ РАМАЗАНОВ, заместитель акима Тимирязевского района:

— Сейчас мы отапливаем 7 многоквартирных жилых домов, 12 бюджетных учреждений. Сейчас хотим , те объекты, которые были отключены, с вводом новой котельной хотим их подключить к теплотрассе. По новой котельной, там будет 5 котлов. Мы разработали ПСД на строительство теплотрассы 2,8 км. Сейчас она находится на экспертизе. Мы в этом году из районного бюджета деньги выделили, провели работы по замене аварийных участков, где были изношены сети.

Местные жители ждут, когда вопрос с отоплением в селе решится. Кроме того, их беспокоит ситуация в районной больнице. Здание нуждается в ремонте.

НИКОЛАЙ ГАБОВ, житель с.Тимирязево:

— Я сам работал в больнице в 1979 году, лифт, который предназначен для подъема больных на 3й этаж в хирургическое, терапевтическое отделения, не работал. А запущена больница в 1976 году. За все последующие годы попыток отремонтировать лифт не было. Подвал затапливается канализационными водами.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— При поддержке акимата данный вопрос решился, восстановили работу канализационной системы, сейчас данный вопрос решен.

Вопрос с капитальным ремонтом, на него необходимо 600 млн тенге, остается открытым. Проектно-сметная документация находится на экспертизе, объяснил руководитель облздрава. После всех необходимых процедур в больнице должны заменить окна, привести в порядок подвал и хозяйственные помещения. Предполагается, что ремонт проведут в рамках проекта «Ауыл ел бесігі». Кроме того, в селе необходимо решить вопрос с освещением.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Я думаю, аким района рассмотрит этот вопрос из местного бюджета или из привлеченных средств. Это рекомендация. Благоустройство район будет брать на себя.

Дарья Пышмынцева