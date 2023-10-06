Больше половины населения СКО относят себя к представителям единого народа

На протяжении двух недель научная группа из Кокшетау собирала материал для социологического исследования о том, как представители разных народов нашей области взаимодействуют друг с другом. Также был важен вопрос самоидентификации. В результате выяснилось, что 56 % наших граждан считают себя казахстанцами, то есть представителями единого народа. Задача конференции — дать практические рекомендации госорганам, которые занимаются межэтническими отношениями. Указать им на проблемы, дать возможность усовершенствовать систему. В следующем году результаты научной работы опубликуют в монографии.

АРДАК КАПЫШЕВ, проректор по научной работе Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова:

— Цель данной конференции — популяризация такого понятия как межэтнические отношения, потому что они растолковывается по-разному. Раньше они назывались межнациональные, сейчас — межэтнические. В каком они состоянии, как они проявляются.



Анна Жицкая