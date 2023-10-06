Аким СКО вручил награды педагогам

Торжественное собрание, посвящённое Дню учителя, прошло во Дворце молодежи. Для гостей приготовили большую праздничную программу, педагогов поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Для повышения привлекательности профессии педагога за последние годы государством сделано немало. В 2019 году решился один из важных вопросов закрепления особого статуса педагогической профессии. По поручению главы государства зарплата педагогов за 4 года повысилась в 2 раза. С целью обеспечения квалифицированными кадрами разработан проект подготовки кадрового резерва «1000 лидеров изменений в образовании. От нашей области прошли отбор и обучаются 11 заместителей директоров школ.

Глава региона вручил виновникам торжества награды различных достоинств. Учитель математики Лебяжинской основной школы Наталья Лабуш получила грамоту акима области. Педагог с 40-летним стажем твёрдо решила, что станет преподавателем по математике, когда училась в 9 классе.

НАТАЛЬЯ ЛАБУШ, учитель Лебяжинской основной школы, район М.Жумабаева:

— Мне эта профессия нравится очень. Во-первых, из-за любви к детям. Я их обожаю, наши детки дают заряд бодрости, молодости. Ты черпаешь от них энергию, очень положительные эмоции.

Владелец трёх частных детских садов Балдырган Ильясов получил нагрудный знак «Магжан Жумабаев». Свой трудовой путь педагог начал 39 лет назад, долгие годы проработал в средней школе № 6 им. Кожабергена жырау.

БАЛДЫРГАН ИЛЬЯСОВ, руководитель ТОО «Баларман»:

— Работа учителя очень сложная, но интересная. Мой отец был преподавателем, мне нравилось, как он трепетно относился к работе. Я беру с него пример.

Глава региона наградил 24 педагога. Кроме грамот и нагрудных знаков они получили благодарственные письма, медали «Ветеран труда», а также звание «Заслуженный работник образования СКО». Отдельно Гауез Нурмухамбетов выделил Айжан Капезову. 5 октября на съезде педагогов из рук главы государства она получила почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие страны. Праздничное мероприятие завершилось яркой концертной программой.

Дарья Пышмынцева