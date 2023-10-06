Аким СКО продолжает объезд предприятий Петропавловска

Это о перспективах развития акиму области рассказывает генеральный директор ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш». Предприятие занимается выпуском сельхозтехники. Ее полностью реализуют на территории Казахстана. Трудятся здесь 85 человек. Их средняя заработная плата составляет почти 300 тысяч тенге.

МИХАИЛ ВОЙСКОВОЙ, генеральный директор ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш»:

— «Казтехмаш» занимается сборкой и выпуском зерноуборочных комбайнов «Sampo». Это европейский бренд, конкретно финский. У нас идет их крупноузловая сборка, даже среднеузловая. Мы получаем порядка 670 наименований позиций в разобранном виде комбайн, и идет его полная сборка на сборочной линии, то есть от 0 до завершения.

В год завод планирует производить до 100 комбайнов. Если сейчас здесь идет только их сборка, то в следующем году уже намечено запустить локализацию производства. Гендиректор в ходе разговора с главой региона отметил, что предприятие не просто обеспечивает аграриев техникой, но и предоставляет гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сейчас заказали комплектующие на 300 миллионов тенге.

МИХАИЛ ВОЙСКОВОЙ, генеральный директор ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш»:

— Наша сервисная группа проехала по всем крестьянским хозяйствам. Сделали полную дефектовку 3085-ых, мы заказали под них все запчасти, комплектующие для ремонта и восстановления, чтобы они все были рабочие. Запчасти были все доставлены и переданы крестьянским хозяйствам.

Далее аким области посетил Петропавловский электротехнический завод «Alageum Electric». Здесь в этом году начали новое производство электроэффективных трансформаторов. 95% продукции идет на экспорт. Трудятся на предприятии 180 человек, есть дефицит кадров. Средняя заработная плата на заводе 330 тысяч.

ЕРСУЛТАН ШАМШИЕВ, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»

-Здесь была полная реконструкция. Акимат приобрел это здание за 500 миллионов тенге. Полный капитальный ремонт мы сделали за 2,5 миллиона. Кроме того, воду, электроснабжение, отопление полностью сделали при помощи государства. Мы произвели в прошлом году продукции на 3,2 миллиарда тенге.

Кроме того, предприятие сейчас заканчивает работы по подготовке 100-квартирного дома для своих сотрудников. Практически все завершено, ожидается подведение инженерной коммуникации. Планируется, что уже 15 октября новосёлам вручат ключи.

ЕРСУЛТАН ШАМШИЕВ, директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— Заключаем 3-сторонний договор. 5 лет сотрудник копит на своем депозитном счету полсуммы от стоимости квартиры. После того, как он накапливает, через «Отбасы банк» запускают ипотеку и кредитуется.

Стоит отметить, что эти два производства расположены в Специальной экономической зоне «Qyzyljar». Находящиеся там предприятия имеют ряд преференций. В том числе, освобождение от налога на имущество, таможенных пошлин, платы за пользование земельным участком. Далее глава региона посетил ТОО «Радуга». На фабрике производства бытовой химии его ознакомили с процессом изготовления мыла и продемонстрировали готовую продукцию.

В месяц здесь производят по 100 тонн жидкого и твердого мыла. После этого аким области ознакомился с деятельностью фабрики бумажной продукции. Она открылась около года назад и изготавливает сейчас порядка 20 разных наименований. В день здесь для производства необходимо порядка 20 тонн макулатуры. Глава региона поинтересовался, где предприятие её закупает?

— Это и Казахстан, и Российская Федерация. — Из России тоже забираете? — Конечно. — Это вы покупаете? — Да, у нас есть как собственные точки сбора, так и еще мы ее перепокупаем у тех, кто собирает макулатуру.

Здесь производят как офисную, так и санитарно-гигиеническую продукцию. Трудятся на фабрике порядка 80 человек. В месяц они изготавливают около 250 тонн готовых изделий. Рассказали акиму и о том, какую еще продукцию производят в ТОО «Радуга».

— Производим механические ящики, шкафы, стремянки, сушилки, гладильные доски, табуретки, всю металлическую мебель. Сейчас в этом месяце мы запускаем новый участок с лазерным ЧПУ, который позволит расширить номенклатуру как мебельной продукции, так и металлических изделий.

Рассказали главе региона и о планах на будущее. ТОО намерено запустить производство картонной продукции. А вот другой проект уже находится на этапе завершения. Акима области ознакомили с новым объектом — тепличным комплексом ТОО «Зеленые луга».

ЕКАТЕРИНА АСАЁНОК, директор ТОО «Зеленый Север»:

-32 тысячи квадратных метров там, где будут расти растения. Помимо этого еще рассада — 2,5 тысячи метров, и сервисная зона, где будет располагаться помещение для сотрудников, зона фасовки, зона отгрузки. В общей сложности 37 тысяч квадратных метров. Теплица современная, 4-ое поколение. Теплица голландская. Практически все привезено из Голландии.

Работы завершены на 95% и совсем скоро здесь уже начнут выращивать продукцию с помощью технологии — гидропоника. В теплице единовременно будет находиться 100 тысяч растений. Производительность составит 3 — 3,5 тысячи тонн овощей в год. Стоимость проекта составляет 7,2 миллиарда тенге. Помощь в его реализации оказала СПК «Солтүстік».

ДАУРЕН КАТРАНОВ, заместитель генерального директора ТОО «Радуга»:

-Мы уже на финише, сейчас занимаемся актом приемки эксплуатации и пусконаладочными работами. Как вы видите, основные системы уже все работают. Специалисты все на месте. Будущее наше в растениеводстве мы в чем видим, Екатерина руководила небольшим участком по производству грибов-шампиньонов и из этого родился проект — грибная фабрика с компостным заводом. Этот проект общей стоимостью 4,5 миллиарда тенге состоит из 2 блоков. 1-ый — компостный завод, 2-ой — грибная фабрика. При этом одно дополняет другое.

Подобный проект такого масштаба станет вторым в Казахстане. Грибная ферма в год будет производить 1100 тонн шампиньонов и позволит создать 45 новых рабочих мест.