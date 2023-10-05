В с. Явленке открыли обелиск жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

В Есильском районе состоялось торжественное открытие мемориала, посвящённого памяти жертв Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Обелиск установили в центральном парке села Явленки.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ, и.о. акима Есильского района:

— 29 августа — историческая дата для РК, мирового сообщества и глобального антиядерного движения. В этот день 1991 году был подписан указ о закрытии Семипалатинского полигона — второго по мощности в мире после полигона в Неваде. Закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало долгожданным и судьбоносным решением.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны, служившие на Семипалатинском ядерном полигоне, госслужащие, депутаты, представители общественности.



Собравшиеся возложили цветы к подножию обелиска и почтили память погибших минутой молчания.

АСХАТ ТУЛЕПБЕРГЕНОВ, председатель ОО «Семей полигон СКО»:

— В Казахстане 40 лет существовал этот полигон. Пострадали казахстанцы, статистика — 1,5 млн человек. И еще намного больше. Многие наши ребята ушли из жизни.

На данный момент в области проживают порядка 100 человек, которые служили на полигоне. «Забыть это невозможно да и годы службы сказались на здоровье», — говорит Акбай Дуйсенбинов.

АКБАЙ ДЮСЕМБИНОВ, ветеран Семипалатинского испытательного полигона:

— Этот мемориал установлен не только ради ныне живущих, но и для будущих поколений. Недаром говорят: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего.

В области уже есть такие обелиски в районах Шал акына и Кызылжарском. Для открытия мемориала в Явленке из районного бюджета выделили 1 млн 800 тысяч тенге.



Камилла Карим