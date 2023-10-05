Педагоги приняли участие в спортивном проекте «Я — чемпион»

После вынужденного перерыва из-за эпидемии коронавируса проект «Я — чемпион» снова развернулся на спортивной площадке. В Назарбаев Интеллектуальной школе на этот раз соревнуются не дети, а преподаватели НИШ и работники управления образования. Основатель проекта Евгений Сазанов считает, что педагогический состав покажет отличный пример детям. В ближайшее время масштабы соревнований станут куда глобальнее городского уровня.

ЕВГЕНИЙ САЗАНОВ, основатель проекта «Я — чемпион»:

— Нас поддержало министерство просвещения РК, и буквально в течение месяца-полутора начнутся отборочные игры в школах, районах, городах, областях. И весной следующего года будет республиканский финал. Нас поддержала также Федерация школьного спорта Казахстана, которая предложила продвижение проекта на международной арене.

В программе соревнований — многоборье. 20 участников начали состязание с разминки, затем женская часть команды проходила проверку на выносливость в прыжках на скакалке.

Второй этап сравнял счет у команд. Наиболее сложное задание — колесо и гусеница. Для победы нужно действовать быстро и слаженно.

КАНАТ САДВОКАСОВ, директор учебно-методического центра физической культуры, спорта и НВП управления образования СКО:

— Соревнования очень интересные. Победителям будут вручены сменные кубки, подготовленные управлением образования. Участникам будут вручены дипломы.

По итогам состязаний команда НИШ вышла в лидеры. Победителям и другим участникам соревнований вручили кубки, футболки, грамоты и медали.

Анна Богословская



