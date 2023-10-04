«Журналист в погонах»: один день из жизни линейного полицейского

Съёмочная группа МТРК приняла участие в акции «Журналист в погонах». Её провели сотрудники линейного отдела полиции на станции Петропавловск. Утром, как правило, прошла пересмена, где передали все случаи, которые были зафиксированы за ночь в стране.

В дежурной части осуществляется контроль за всей территорией вокзала. Установлено 119 камер видеонаблюдения.

Ежедневно на вокзал прибывает порядка 12 транзитных и 8 пассажирских поездов. Линейные полицейские выходят на патрулирование по вагонам — от «хвоста» поезда до «головы» и обратно. Одна из задач — охрана общественного порядка.

Во время патрулирования полицейские зафиксировали правонарушение — мужчина переходил через железнодорожные пути. К слову, с начала года таких фактов зарегистрировано более 900.

В зале ожидания вокзала стражи порядка проводят беседы с пассажирами на тему безопасности на железнодорожном транспорте и раздают памятки «Берегись поезда».

Линейный отдел полиции на станции Петропавловск обслуживает 276 км железной дороги, из них 182 км — российской, 94 км — «Казахстан темір жолы». Ежедневно на службу выходят 12 линейных полицейских, они следят за порядком на вокзале, Мамлютском и Булаевском контрольно-пропускных постах, в аэропорту. Вопросам профилактики уделяется особое внимание. С начала года здесь провели порядка 20 оперативно — профилактических мероприятий.

АДИЛЬ МУРАТОВ, начальник ОАП ЛОП на станции Петропавловск:

— В данное время на участке обслуживания линейного отдела полиции на станции Петропавловск проводится 2 оперативно — профилактических мероприятия: ОПМ «Қара сора» и ОПМ «Нелегал». Целью «Қара сора» является выявление преступлений правонарушений в сфере оборота наркотических средств, а ОПМ «Нелегал» — выявление фактов незаконной миграции, а также недопущение преступлений со стороны иностранных граждан.

С начала года линейные полицейские выявили более 1200 административных правонарушений, зафиксировали 9 случаев провоза наркотических средств и 1 случай гибели человека.

Камилла Карим

