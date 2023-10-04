Аким СКО посетил строящиеся объекты Петропавловска

Строительство студенческого общежития на 306 мест на финишной прямой. Его начали возводить в 2019 году. Первый этаж здесь полностью отвели для преподавателей из США, которые будут проводить лекции в рамках сотрудничества СК вуза и университета Аризоны. Для них, как и для студентов, предусмотрены просторные комнаты на 3 человека. На каждую секцию, это 2 комнаты, отдельные кухня и санузел.

КАЙРОЛЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— 290 тысяч тенге за квадратный метр. До 15 октября планируется сдача. Сейчас идут чистовые отделочные работы. Нужно линолеум достелить, потолки натянуть.

Завершается и строительство вот этого студенческого общежития на 244 места. Остались внутренние работы и благоустройство территории. А по соседству строят ещё два студенческих дома по 600 мест в каждом.

2300 студентов нуждаются в местах в общежитиях. И с каждым годом число иногородних студентов растёт, говорят в вузе. Сейчас в университете знания получают учащиеся со всех областей Казахстана и 10 стран мира. Также аким области проинспектировал ход строительства домов в микрорайоне «Копай».

Здесь планируют возвести 27 бюджетных домов и 2 коммерческих. На 6 площадках уже начато строительство. Помимо этого в микрорайоне «Копай» появятся поликлиника, детский сад и школа на 600 мест в рамках нацпроекта «Комфортная школа».

Айгерим Хамзина