Пожар на автогазозаправочной станции произошел в Петропавловске

Во вторник в 11:20 минут на пульт «101» поступило сообщение о том, что по адресу Ж. Жабаева, 231 на территории автогазозаправочной станции произошел пожар. На место ЧС незамедлительно выехали подразделения службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда. Первые бригады прибыли на место через 2 минуты. Пострадал мужчина — 65-летний водитель газовоза, с ожогами на большой площади тела его доставили в многопрофильную городскую больницу. Состояние тяжёлое.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— На тушение пожара были привлечены 9 единицы техники и 43 человека личного состава ДЧС СКО. Кроме того, были привлечены 3 автомашины скорой медицинской помощи, а также сотрудники департамента полиции для оцепления место пожара. По прибытию было выявлено, что горит заправляющая газоцистерна, были приняты оперативные меры по закрытию вентилей газозаправочной машины.

От огня пострадал газовоз и отдельные элементы конструкции станции. Площадь пожара составила 20 кв.м. Пожар локализовали в 11 ч. 31 мин. ликвидировали в 12 ч. 19 мин.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— В течение 9 минут были приняты все необходимые меры, в результате которых был локализован данный пожар. В настоящий момент проводятся охлаждение и поливка автоцистерны, прилегающей территории для недопущения вторичных факторов ЧС.

Погибших нет. Причина и ущерб устанавливаются. В целях недопущения пожаров и гибели людей спасатели предупреждают об опасности пренебрежения правилами пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Камилла Карим

