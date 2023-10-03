Послание Президента обсудили в Kozybayev University

С разъяснениями перед студентами выступил депутат городского маслихата Болат Кожахметов. Он поднял вопросы развития экономики страны, дефицита кадров. Депутат рассказал молодежи о том, как важна активность гражданского общества, участие в политической жизни страны каждого её жителя. Также Болат Кожахметов считает, что студенты — это те люди, от усердия и вовлеченности которых зависит благополучие и стабильность государства. Их задача — выбирать полезную для общества профессию и развиваться в карьере.

БОЛАТ КОЖАХМЕТОВ, депутат городского маслихата, заместитель председателя областного филиала ОО «Народная Партия Казахстана»:

— Все послание, все эти программы мы выполним, если у нас будет кадровый резерв. Если будут настоящие профессионалы, патриоты.



Анна Жицкая