Молодые госслужащие посетили промышленные предприятия Петропавловска

Гости Петропавловского электротехнического завода — будущие работники исполнительных органов. Они проходят курс переподготовки, который рассчитан на 120 академических часов и длится три недели. По его завершении все 29 слушателей будут сдавать тестирование на знание пройденных дисциплин и защитят свой проект.

АЙГУЛЬ ЖАМАНТАЕВА, заведующая КРиОП при филиале Академии государственного управления при Президенте РК по СКО:

— В первую очередь, это совершенствование системы государственной службы, государственного управления. И, конечно же, это развитие нашего региона. Это социальные проекты, проекты экономического характера, направленные на улучшение жизни и здоровья населения.

Для этого будущих работников госсектора привели на промышленные предприятия. Взгляд изнутри на такую сложную систему, как крупный завод, поможет лучше представить все производственные и организационные процессы.

БЕЙБИТ ЫБЫРАЕВ, технический директор ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— Это — намоточный участок, первая сборка и конечная сборка трансформаторов. Слева — катушки низкого напряжения. Намоточные итальянские станки, на которые наматывается катушка низкого напряжения. потом поступает на следующий этап: катушка высокого напряжения.

Помимо электротехнического завода молодым чиновникам показали устройство ТОО «Северный фанерный комбинат», «Радуга» и завода «Сlaas».

Анна Богословская

