Ярмарка белорусской обуви открылась в Петропавловске

В Петропавловске с 1 октября заработала ярмарка белорусской обуви. В торговом павильоне выставили более 300 пар обуви. Большой выбор моделей зимней и демисезонной обуви.

АЛЁНА СОТСКОВА, менеджер по продажам:

— Суперлёгкая, удобная, мягкая обувь. Анатомическая стелька снижает давление на стопу. Также обувь прошита дополнительными нитями, что увеличивает её прочность. Также было новое поступление весенней, зимней обуви. Вся обувь из натуральной кожи с противоскользящей подошвой и водоотталкивающей основой. Внутри мех — овчина.

Размерный ряд для женщин — от 36 по 43, для мужчин — от 40 по 49. Кстати, цены на летние модели от 8000 тг. Есть и зимняя обувь. Цена — от 17500 тенге. Вот эту модель, по словам менеджера, покупатели выбирают чаще всего.

АЛЁНА СОТСКОВА, менеджер по продажам:

— Обувь очень удобная, на двух замочках. Также резинки позволяют расширять обувь по модели. Внутри утепленная, очень легкие, мягкие, не натирают нигде.

Ярмарка продлится до 8 октября . Приобрести желаемую модель можно по адресу ул.Жабаева, 82А, в здании теннисного центра на втором этаже. График работы — с 10:00 до 19:00, без выходных.

Камилла Карим