Вопросы охраны леса рассмотрели на коллегии Генпрокуратуры

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры с участием руководителей профильных министерств рассмотрели состояние законности в сфере охраны лесов. За 5 лет в стране произошло 3 тысячи лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса. Ущерб составил порядка 30 млрд тенге. В республике ежегодно регистрируется более 600 случаев. В целях устранения причин и условий, повлёкших чрезвычайные ситуации, Генеральная прокуратура внесла представление в Правительство. Особое внимание уделено вопросам борьбы с незаконной вырубкой леса, а также некачественного проведения лесными учреждениями мероприятий по его воспроизводству, в том числе расширению «зеленого пояса» столицы. По итогам обсуждений выработан ряд рекомендаций для уполномоченных органов. Министерству экологии и природных ресурсов рекомендовано принять нормативные акты, регламентирующие алгоритмы тушения пожаров и нормативы оснащения, изыскать средства для закупа техники, проработать вопросы повышения оплаты труда и социальной защиты лесников. Для системного решения выявленных недостатков разработан совместный план мероприятий на 2024-2027 годы.



Камилла Карим