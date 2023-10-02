Сельхозпродукции на 3,3 млн тенге реализовали на ярмарке в Есильском районе

В Явленке состоялась ежегодная сельскохозяйственная ярмарка. Это отличный шанс для жителей села запастись перед зимой кормами для животных по выгодной цене. Продавцы привозят продукцию по цене от производителя. Ежегодно среди жителей проводят опрос, чтобы поставить нужный объем товаров. В этот раз здесь 100 рулонов сена, соломы и 50 тонн зерноотходов.

МЫНАЙДАР ТЛЕУКИН, аким Явленского сельского округа, Есильский район:

— Сельхозпроизводители постоянно помогают, также индивидуальные предприниматели, у кого есть сельхозугодья, завозят излишки населению по удешевленной цене. В этом году корма практически закрыты, но, если кому необходимо, у нас есть ТОО «Агротехснаб», в котором население может приобрести посписочно.

Продавали на ярмарке и продукты питания. Жители Явленки стремительно разбирают овощи, рыбу и колбасы. Многие приходят на ярмарку как за продуктами, так и ради приятных встреч.

— Хорошо, что ярмарки собираются в Явленке, люди встречаются, друг друга долго не видели. Большое дело, что именно связь какая-то в Явленке людей.

— Вообще молодцы, и общение какое, я не видел этих людей давным-давно, вообще не общаюсь. Я сам предприниматель, пенсионер, благодарю, что собирают нас, проводят ярмарки.

— Я хозяйство не держу, поэтому так вот. Дрова вон дешевые, я думаю. И картошка дешевая, морковка, все дешевое.

— Вообще дешево, цены поставили низкие.

Цены действительно невысокие: капуста и картофель — 100 тг за килограмм, свекла — 110 тг. Это наиболее востребованные продукты, которые можно смело хранить до нового урожая. Традиционно сельхозярмарку проводят четыре раза в год в осенний период.

Анна Богословская

