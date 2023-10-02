Глава региона посетил ряд объектов Петропавловска

Глава региона посетил стадион «Карасай». В октябре 2022 здесь приступили к замене покрытия поля, установке подогрева поля, системы автоматизированного полива, матч-освещения, дизельной электростанции. Сумма — 1,282 млрд тенге. Завершены работы в сентябре 2023. По словам Сергея Мелехова, стадиону нужен второй этап реконструкции.

СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО:

— Во второй этап реконструкции входит ремонт трибун, замена сидений, устройство козырька над трибунами. Согласно условиям УЕФА, более 30% сидений должны быть покрыты козырьком. Также нужна замена тартанового покрытия беговой дорожки и ремонт подтрибунных помещений, в частности, восточной части. Там вообще нет ремонта.

Также Гауез Нурмухамбетов посетил стадион «Жастар». Проведён капремонт фасада здания, заменено искусственное покрытие поля. Сумма — 117 млн тенге. В настоящее время здесь проходят тренировки и матчи ФК «QYZYLJAR». Продолжается строительство нового путепровода, который соединит ул. Универсальную и Кошевого. Он позволит выезжать транспорту из города на автодорогу, а оттуда — на трассу «Петропавловск — Астана». Сумма — 5,358 млрд тенге.

РУСТЕМ ТУРЖАНОВ, директор ТОО «БУКА»:

— На данный момент времени мы сделали все буронабивные сваи первой опоры. Всего — 10 штук.

Продолжается строительство инфраструктуры в мкр. «Южный». На сегодня идёт установка линий электроснабжения. Подрядчик — АО «Электромонтаж». Сумма работ — 2,6 млрд тенге. Завершить работы планируют в этом году.

— На сегодня из 1600 опор на 0,4 кв установлено 1100 штук. Выделено на 2023 год — 1,5 мрлд тенге, освоено — 1,3 млрд тенге.

К завершению близится проект электроснабжения в мкр. «Солнечный-2». Сумма проекта — 5,9 млрд тенге.

— Линия электропередач на 10 кВ — кабельная линия — выполнено 18,5 из 19,8 км. Линия электропередач на 0,4 кВ — воздушные линий — готово 41,7 км.

Аким поручил уполномоченным ведомствам контролировать ход строительства.

/Материал подготовлен корреспондентами т/к «Кызылжар»/

