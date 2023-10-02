Аким СКО вручил чемпиону мира по вольной борьбе 3 млн тенге

Аким области поздравил борца Ризабека Айтмухана с большой победой. Спортсмен достойно выступил на чемпионате мира, который проходил в столице Сербии. В Белграде наш земляк стал первым в истории независимого Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— От имени всех североказахстанцев выражаю благодарность за то, что вы своим примером оказываете положительное влияние на судьбы других ребят. Ровняясь на вас, юные спортсмены приобретут уверенность и жажду к победе, которая позволит добиваться высоких результатов на мировой арене. Я уверен, впереди у Ризабека большие перспективы в спорте, впереди Олимпийские игры в Париже. Мы со своей стороны будем и дальше оказывать всю необходимую помощь спортсменам, развивать сферу спорта в нашем регионе.

Аким области вручил спортсмену благодарственное письмо и сертификат на 3 миллиона тенге.

РИЗАБЕК АЙТМУХАН, чемпион мира по вольной борьбе:

— Не буду останавливаться на достигнутом. Благодарю вас от себя и своей семьи. У меня есть цель стать чемпионом Азии и Олимпийских игр. Я сделаю для этого все возможное.

Родители чемпиона получили благодарственные письма за воспитание сына, который стал гордостью страны. Ризабека Айтмухана тренирует его отец.

КАНАТ ЖОЛДАСБАЕВ, тренер по вольной борьбе:

— Мы достигли звания чемпиона. Следующий пункт назначения — Париж. Мы готовы бороться за олимпийское золото.

После небольшого перерыва спортсмен планирует снова войти в режим, чтобы подготовиться к чемпионату страны.

РИЗАБЕК АЙТМУХАН, чемпион мира по вольной борьбе:

— Через полгода будет чемпионат Казахстана. В чемпионате страны примут участие около 40 спортсменов. Конкуренция большая, т.к. на кону поездка в Азию для получения лицензии на участие в Олимпийских играх.

Североказахстанец уверен в своих силах и считает, что впереди у него будет много ярких побед.

Дарья Пышмынцева

