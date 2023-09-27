Эксперт советует казахстанским компаниям поддерживать ментальное здоровье сотрудников

Нуртилес Жаксыбек, выпускник лондонского университета и врач, рассказал о важности заботы о психологическом здоровье сотрудников и внедрении профилактических программ в казахстанских компаниях. Он подчеркнул, что ментальное здоровье сотрудников имеет прямое влияние на результативность компаний. Важными факторами для поддержания ментального здоровья сотрудников, по его мнению, являются физическая активность, комфортное рабочее окружение и возможность получать психологическую помощь. Жаксыбек также выделил три направления поддержки ментального здоровья: психологическую поддержку, проведение стресс-аудитов и обучение первой психологической помощи.

В развитых странах используются специальные программы и централизованные базы специалистов для онлайн-консультаций и поддержки сотрудников. Компании также предоставляют гибкие форматы работы, проводят мероприятия для снятия стресса. По словам эксперта, оценка психологического состояния сотрудников через стресс-аудиты также является важной практикой для определения рисков и предложения решений.