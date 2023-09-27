В Сенате состоялось заседание круглого стола на тему «Актуальные проблемы лиц с инвалидностью и пути их решения»

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, приветствуя участников круглого стола, отметил важность оказания всесторонней подержки гражданам с инвалидностью.

«Создание Совета по инклюзии в Сенате направлено на содействие формированию полноценной инклюзивной среды в Казахстане. Уверен, в рамках деятельности Совета будут выработаны качественные, эффективные законодательные предложения. Формирование безбарьерной среды для людей с инвалидностью и их социальная защита являются приоритетной задачей государства. По поручению Главы государства принят Социальный кодекс, ратифицирован Факультативный протокол к «Конвенции о правах инвалидов», реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. Важно отойти от парадигмы благотворительного и медицинского подходов решения проблем инвалидности. Важно выстроить эффективную систему защиты прав людей с инвалидностью, их адаптации в обществе и социализации, трудоустройства, реализации их потенциала. Все это улучшит качество жизни граждан с инвалидностью», – подчеркнул спикер в своем выступлении.