Разбор: что изменится в социальной политике Казахстана с вступлением в силу нового Социального кодекса

Планы и реформы

Новая социальная политика представляет собой важную составляющую обширных реформ, направленных на развитие страны. Социальная сфера является отражением прогресса государства, и по этой логике Казахстан следует европейскому опыту.

Опора на мировую практику

Следует отметить, что на данный момент не существует общемирового социального кодекса, который бы считался эталонным во всей мировой практике. Социальные кодексы и нормы могут значительно различаться в разных странах и культурах. Однако существуют некоторые международные документы, которые устанавливают некоторые общие принципы и стандарты в области прав человека и труда.

Так, Кодекс социального обеспечения ЕС, имеет важное место в общемировой практике, поскольку Евросоюз является одним из самых крупных и влиятельных международных союзов. Социальные нормы и стандарты, установленные ЕС, влияют на законодательство и практику в странах союза, а также оказывают влияние на другие страны в области социального обеспечения. Некоторые страны мира также могут опираться на положения кодекса ЕС в своих национальных системах социального обеспечения или использовать их в качестве основы для разработки своих собственных социальных политик.

Опыт Казахстана

По словам Министра труда и социальной защиты населения РК Тамары Дуйсеновой при разработке нового Социального кодекса за основу была взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики Казахстана. Проект Кодекса состоит из 5 разделов, 19 глав и 267 статей.

Некоторые значимые положения нового Социального кодекса

1. Поддержка семей с детьми:

Согласно новому кодексу, государство предоставит поддержку семьям с детьми до 18 лет.

2. Пенсионное обеспечение пожилых граждан:

Кодекс предусматривает пенсионное обеспечение граждан пожилого возраста, учитывая условия и особенности их трудовой деятельности.

3. Создание безопасных условий труда:

Как часть новой политики, будут приняты меры по созданию безопасных условий труда и содействия занятости, а также обязательное социальное страхование и предоставление государственной помощи в случае потери работы.

4. Трудоустройство граждан с инвалидностью:

Одним из важных аспектов новой социальной политики является трудоустройство граждан с инвалидностью. Это осуществляется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства и квотирования рабочих мест для этой категории людей.

5. Увеличение выплат:

В ответ на поручение Главы государства с 1 июля текущего года размер выплат, производимых из бюджета и ГФСС, будет повышен на 14,5%. Это увеличит суммарные выплаты в годовом выражении на 23%.

6. Услуги для граждан с инвалидностью:

На сегодняшний день 43% граждан с инвалидностью проживают в сельской местности, но доступ к специализированным социальным услугам все еще ограничен. Одной из основных целей новой социальной политики является повышение доступности этих услуг путем привлечения неправительственных организаций, частного сектора и членов семей граждан с инвалидностью.

7. Сотрудничество с неправительственными организациями:

С целью повышения доступности специальных социальных услуг в новом кодексе предусмотрена полная трансформация системы социального обслуживания. Будут активно привлекаться члены семей лиц с инвалидностью в качестве индивидуальных помощников, чей труд будет оплачиваться, а доходы будут использоваться для пенсионных взносов и социальных отчислений.

8. Квотирование рабочих мест:

Для трудоустройства лиц с инвалидностью квотируются рабочие места в соответствии с законодательством. На данный момент в рамках квотирования установлена квота на 88 рабочих мест для лиц с инвалидностью, и уже 11 человек трудоустроены по этой квоте.

Основной принцип новой социальной политики Казахстана

С новой социальной политикой Казахстан стремится создать более справедливое общество с главенствующим принципом инклюзии, где все граждане имеют равные возможности и доступ к социальным услугам. Ожидается, что эти меры станут основой для дальнейшего развития страны и улучшения качества жизни ее граждан.