Социальные инспекторы со статусом государственных инспекторов социальной защиты назначены в Казахстане с 1 июля в рамках вступления в силу Социального кодекса РК

Инспекторы будут осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере социальной защиты, предоставления специальных услуг и социального обеспечения. Также социальные инспекторы будут следить за своевременным и правильным назначением и выплатами социальных пособий. Кроме того, они получат функции временного отстранения от работы социальных работников, не соответствующих требованиям, чтобы обеспечить безопасность получателей услуг.

Ожидается, что нововведения усилят систему государственного контроля в социальной сфере и реализацию национального плана по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.