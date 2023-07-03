Новости Казахстана

Социальные инспекторы со статусом государственных инспекторов социальной защиты назначены в Казахстане с 1 июля в рамках вступления в силу Социального кодекса РК

  3 Июля 2023, 14:41

Инспекторы будут осуществлять государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере социальной защиты, предоставления специальных услуг и социального обеспечения. Также социальные инспекторы будут следить за своевременным и правильным назначением и выплатами социальных пособий. Кроме того, они получат функции временного отстранения от работы социальных работников, не соответствующих требованиям, чтобы обеспечить безопасность получателей услуг.

Ожидается, что нововведения усилят систему государственного контроля в социальной сфере и реализацию национального плана по улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Разбор: что изменится в социальной политике Казахстана с вступлением в силу нового Социального кодекса