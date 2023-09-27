В Казахстане впервые пройдут выборы акимов районов

Пятого ноября по поручению президента во всем Казахстане стартуют прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Подобная практика применяется в нашей стране впервые, население будет выбирать 45 акимов территориальных единиц — 42 районов и 3 городов. В СКО депутаты областного маслихата определили три района: Есильский, Тимирязевский и Мамлютский.

КОНСТАНТИН ПЕТРОВ, заместитель председателя ЦИК РК:

— Сегодня мы в рамках обучающей программы по повышению квалификации территориально-избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий находимся в Мамлютском районе СКО, где будет обучающий семинар проведен по избирательным процедурам от начала кампании до дня голосования.

На обучающий тренинг собрались местные организаторы выборов. И хотя для них это будет не первая избирательная кампания, вспомнить законы и правила ее проведения будет не лишним, особенно, учитывая масштаб мероприятия. Главные вопросы встречи — работа с документами кандидатов, соблюдение законности проведения выборов.

СВЕТЛАНА КОПНИНА, секретарь Северо-Казахстанского избирательного комитета:

— Выдвижение кандидатов у нас осуществляется политическими партиями, которые зарегистрированы в установленном порядке из числа своих членов. И гражданами в порядке самовыдвижения. Также выдвижение может осуществляться акимом, в данном случае, акимом области, если на срок окончания выдвижения было выдвинуто менее двух кандидатов.

15 сентября в территориальных избирательных комиссиях состоялись заседания, где рассмотрели вопросы образования избирательного округа, назначения выборов акимов и утверждения календарного плана. Выдвижение кандидатов началось 16 сентября, а закончится в 18.00 5 октября.

Анна Богословская



