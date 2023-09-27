Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов выразил обеспокоенность устаревшим методом обработки мусора в стране

«Накопление отходов и возникновение стихийных свалок стало одной из острых экологических проблем. Для улучшения ситуации многими передовыми странами мира проводится переработка, утилизация мусора. Создана соответствующая инфраструктура и сформирована культура у населения обращения с отходами. Это позволило Европе достигнуть 50% утилизации мусора. Лидером является Швеция, где утилизируется 99%. Однако мы до сих пор используем давно устаревший метод ликвидации мусора – его складирование и захоронение», — сказал Смаилов на заседании Правительства.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость более эффективной системы управления отходами и более гибких норм и требований к полигонам для отходов.