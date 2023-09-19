Поставку особо крупной партии «синтетики» пресекли полицейские

Пресечение каналов поставки наркотиков — одно из приоритетных направлений работы полицейских. В августе североказахстанские полицейские вместе с коллегами из Астаны задержали на КП «Южный» при въезде в Петропавловск автомобиль, пассажиром которого был 52-летний горожанин. У него были обнаружены и изъяты 3 полимерных свёртка с комкообразным веществом бежевого цвета, а также характерный инвентарь «фасовщика», в который входили граммовые весы и упаковочный материал. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком в особо крупном размере — свыше 600 граммов. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Камилла Карим

