В СКО завели уголовное дело на бывшего опекуна ребенка-сироты

В области завели уголовное дело на бывшего опекуна ребенка-сироты. Он без разрешения органов опеки на протяжении длительного времени в обход закона сдавал в аренду квартиры 13-летнего уроженца Петропавловска. Речь идет о мальчике, который находится в детском доме в селе Полудино района М.Жумабаева. Подросток вернулся туда по решению экс-опекуна, а тот продолжил сдавать его жилплощадь. О грубейшем нарушении стало известно после того, как прокуратура области провела проверку по вопросам соблюдения законодательства о несовершеннолетних в детских домах региона. Бывшему опекуну, который нес ответственность за ребенка, грозит 2 года ограничения либо лишения свободы.

МАРАТ АЮПОВ, начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры СКО:

— По результатам проверки органами прокуратуры внесен акт надзора с постановкой вопроса о привлечении должностных лиц к ответственности. Кроме того 12 сентября начато досудебное расследование по статье 142 УК РК «Злоупотребление правами опекуна или попечителя. В настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет установлен ущерб, причиненный ребенку. Дело находится на контроле прокуратуры области.

Дарья Пышмынцева