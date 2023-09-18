Рабочего заживо засыпало землей в Петропавловске

В Петропавловске рабочего засыпало землей. Он погиб на месте. Трагедия произошла 14 сентября при проведении работ в траншее по улицам Партизанской и Егемен Казахстана. Там произошёл обвал земли, под которым остался разнорабочий. Погибшему было 35 лет.

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела государственной инспекции труда СКО:

— Предварительно установлено, что Шавердин работал в ИП «Печевский» в качестве разнорабочего. 14 сентября 2023 года на территории ТОО «ПЛВЗ» осуществляли работы, а именно проводили канализационную трубу до 20:00 вечера. После окончания рабочего дня все рабочие направились переодеваться. Шавердин забыл свой сотовый телефон, где копали яму, развернулся и пошёл за телефоном. После его ухода прошло около 30 минут. За ним направились рабочие и обнаружили, что из земли торчала рука Шавердина.

Его коллеги вызвали скорую, но было уже поздно. Сейчас идёт расследование. Всего с начала года в СК произошёл 21 несчастный случай на производстве, в которых 8 человек погибли, 16 получили травмы.

Айгерим Хамзина

