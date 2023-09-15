В Петропавловске подвели итоги 12 слёта-конкурса школьных лесничеств

12-й слёт школьных лесничеств собрал учащихся 7-11 классов из 9 районов области. Конкурс проходил по трём направлениям: эстафета по пожарной безопасности, мастер-класс по рукопашному бою и квест. В каждом ребята показывали хорошие результаты. Лучшими оказались школьники из трех районов. Третье место у аккайынцев, второе досталось ребятам из Жамбылского района, пальму первенства взяла команда района Шал акына. Всех участников наградили грамотами и ценными призами.

ВАСИЛИЙ ЛАБАНЧУК, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— С 2010 года мы это мероприятие проводим в целях экологического воспитания, формирования сознания по обращению с окружающей средой, рассказываем о привлекательности нашей профессии для последующего трудоустройства. Мы рассказываем, из чего состоит природа, о круговороте веществ в природе, знакомим их с минимальными знаниями и с тем, что нашу природу нужно беречь.



Камилла Карим