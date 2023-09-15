В Казахстане прорабатывают новый механизм по строительству школ

Заместитель Премьер-Министра РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по исполнению отдельных поручений Главы государства в сфере государственно-частного партнерства.

Вице-министр национальной экономики РК Бауыржан Кудайбергенов доложил о выполняемых работах в сфере ГЧП. В частности, в рамках Национального проекта «Комфортная школа» прорабатывается вопрос по внедрению нового механизма по строительству объектов организаций среднего образования с проектной мощностью не менее 600 ученических мест, соответствующих требованиям заданий на проектирование, утвержденных в Нацпроекте. По словам Кудайбергенова, реализация проекта будет осуществлена организацией образования либо путем создания консорциума, состоящего из инвестора и организации образования, согласно перечню, определенному Министерством просвещения.