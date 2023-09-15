Школьники и студенты ознакомились с работой полицейских

День открытых дверей прошёл в областном департаменте полиции. Школьники и студенты ознакомились с работой стражей правопорядка. Полицейская служба не легка, но очень интересна, считает 15-летний Иван Денисов.

ИВАН ДЕНИСОВ, студент Гуманитарно-технического колледжа:

— Техника, оружие, которое можно подержать, потрогать, оценить. Это просто замечательная профессия, которая помогает народу.

Гостям выставки здесь представили высококлассную спецтехнику, служебный транспорт и современное вооружение. Кроме того …

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Познакомили ребят и с четвероногими «сотрудниками полиции». Рядом со мной находится полуторогодовалая Мэри. Она проходит сейчас обучение и готовится к службе в лаборатории, то есть, Мэри будет специализироваться на запахах.

Такие дни в профильном департаменте проходят каждый год. Главная цель — показать ребятам, в каких условиях работает полиция и с какими задачами она справляется. Было много ребят, отмечают стражи порядка, которые задумались о службе в правоохранительных органах.

АБЫЛГАЗЫ ГАБДУЛЛИН, начальник управления кадровой политики ДП СКО:

— С начала года у нас было 3 набора. Сейчас идёт 4-ый на обучение первоначальной подготовки. На сегодня порядка 160 человек мы набрали. Это из числа молодёжи, военнослужащих и студентов, которые имеют высшее юридическое образование. Обучение длится 3 месяца, после они приезжают, стажируются, а затем получают должности.

В областном департаменте полиции остро нуждаются в специалистах. В штате не хватает порядка 270 человек.

Алишер Ашимов