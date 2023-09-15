Пожарные на скорость покоряли самое высокое здание Петропавловска

Соревнования в новом уникальном формате среди пожарных прошли в Петропавловске. Называются они «Вертикальный вызов». Это скоростной подъём огнеборцов на высотное здание в полной экипировке. Такой вид испытаний призван показать сложность профессии спасателя и важность правильной подготовки. Площадкой для этого стал новый 18-этажный жилой дом комплекса «ТРИО-2» в микрорайоне «Жас-Өркен». Его высоту брали спасатели 18 подразделений. Победителем должен стать тот, кто заберется на здание в полном обмундировании, подключишись к аппарату со сжатым воздухом, и покажет лучшее время. Сделать это нелегко. Такой костюм весит 20 кг, а преодолеть необходимо 360 ступенек. Своими впечатлениями поделился один из участников.

ДАНИЯР САФЕНОВ, пожарный-спасатель, г.Булаево:

— Работаю в структуре первый год. Сегодня проходили соревнования по «вертикальному вызову». Своим результатом доволен. До 10 этажа прошло всё нормально, потом уже начал подуставать. На характере добрался до 18 этажа.

Диана Салихова