Послание Президента обсудили члены областного филиала партии «AMANAT». Ранее они проводили разъяснительные встречи с трудовыми коллективами СКО. Говорят, многие аспекты послания были приняты положительно, особенно те, что касались социальной сферы и ответственности чиновников на местах.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, член политсовета городского филиала партии «AMANAT»:

— Действительно наболело, когда никто ни за что не отвечает, нигде не получишь ответа. Министры до сегодняшнего дня в принятии решений, оглядывались на администрацию Президента. Сегодня наступила пора, когда каждый должен сам принимать решение, исходя из интересов своего ведомства, в областях акимы — исходя из интересов области.

Обсудили на встрече и новшества по перераспределению налогов. Их часть будет оставаться в бюджете.

САУЛЕ СУРАГАНОВА, депутат областного маслихата от партии «AMANAT»:

— СКО является дотационной. Финансирование в основном республиканское. Когда часть налогов будет оставаться, у районов будет формироваться свой бюджет. Они смогут тратить эти финансы на свои нужды, приоритетные направления.

Также на встрече затронули вопросы безопасности детей, недобросовестных подрядчиков, системы госзакупок, озвучили проблемы аграрного сектора.

Айгерим Хамзина