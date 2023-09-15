Областной театр кукол открыл 34 театральный сезон

В новом театральном сезоне актеры областного театра кукол решили удивить юного зрителя постановкой на тему пожарной безопасности. В подготовке спектакля артистам помогали спасатели. Они присутствовали и на премьере. Перед тем, как попасть в зрительный зал, ребята посмотрели выставку спецтехники.

— Техника большая. Может плавать по воде, по болоту.

— Я хотел бы стать пожарным.

А в фойе театра для детей организовали викторину, здесь же можно было ознакомиться с пожарно-техническим оборудованием и спасительным снаряжением.

СЕРГЕЙ ЧЕРКАСОВ, руководитель спасательного подразделения оперативно-спасательного отряда ДЧС СКО:

— Это комплект водолазного снаряжения, он предназначен для работы под водой. Он состоит из гидрокостюма, баллона с жилетом и ласт. Позволяет водолазу находиться на нужной и заданной глубине. С помощью кнопки жилет надувается, водолаз выбирает себе нужную глубину. В этом баллоне 18 литров воздуха. 200 атмосфер.

Мальчишки и девчонки с радостью делились впечатлениями.

— Понравилась выставка? Да, очень. Я захотела тоже стать таким героем

— Мне тоже понравилась выставка, я тоже хочу стать спасателем.

На сцене театра главные герои — мальчик Нурик и девочка Оля. Ребята попадают в разные ситуации, которые учат детей важности следования правил безопасности: как обращаться с электрической и газовой плитами, куда звонить при пожаре, почему не стоит кататься на тонком льду и многое другое. Одна постановка охватывает сразу несколько сценариев, и в кажом можно узнать что-то полезное для себя.

ГРИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссёр областного театра кукол:

— Подготовка спектакля очень интересная. Мы вплотную сотрудничали с департаментом, нам была оказана всяческая помощь. Эти дни — сегодня,завтра будет работать выставка, жители г.Петропавловска и гости, приходите на этот спектакль.

Новая работа творческой команды оправдала все ожидания: интересная задумка, игра актеров, декорации, и самое главное — дети узнали, как следует вести себя той или иной ситуации.

— И без разрешения взрослых это делать нельзя. Еще нельзя заходить в воду без взрослых, можно утонуть.

Спектакль «Стоп. Опасность!» будут ставить на сцене на протяжении всего театрального сезона.

Камилла Карим

