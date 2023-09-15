Автодорожный мост на Петропавловском гидроузле признан аварийным. Текущая обстановка здесь вызывает тревогу, говорит директор областного филиала «Казводхоз».

ШУГАИП ИБАТУЛЛИН, директор СКФ РГП «Казводхоз»:

— Мы уже несколько раз предлагали закрыть движение для большегрузных машин. Пока нас не услышали, никаких мер МИО не предпринимают.

Аварийным признали и дорогу на мосту Сергеевского водохранилища. При этом сами плотины в удовлетворительном состоянии, говорят специалисты. Но на Сергеевском гидроузле требуется замена 5 насосов.

ШУГАИП ИБАТУЛЛИН, директор СКФ РГП «Казводхоз»:

— Эти насосы прослужили уже более 20 лет. Мы каждый раз их ремонтируем. А для охлаждения подшипников водоподача идёт к нему. А если этого охлаждения не будет, генератор не будет работать. И если такое ЧП случится, мы будем вынуждены останавливать генераторы, сброс воды уменьшится.

Также требуется покупка специальной автоматизированной системы, которая будет самостоятельно измерять все необходимые параметры. Такую уже начали устанавливать на Петропавловском гидроузле, но попался недобросовестный подрядчик.

ШУГАИП ИБАТУЛЛИН, директор СКФ РГП «Казводхоз»:

— Мы с подрядчиками разорвали договор, потому что все сроки вышли. Мы подали в суд, чтобы признать его недобросовестным. Мы планировали 3 года назад в целом 14 млн, но сейчас уже цены возросли. Нам прислали, что 60 млн тенге , чтобы завершить эту работу.

Также на Петропавловском гидроузле установили систему оповещения за 5,5 млн тенге. Она необходимо в случае чрезвычайных ситуаций.

Айгерим Хамзина