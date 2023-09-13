О проблемах сферы здравоохранения говорили в областном совете ветеранов

В областном совете ветеранов подняли проблемы здравоохранения. С вопросами обратились к административному составу медицинской сферы. Встречу открыла руководитель отдела комиссии по охране здоровья ветеранов Светлана Кашенцева, отметив важность здоровья населения для страны.

СВЕТЛАНА КАШЕНЦЕВА, руководитель отдела комиссии по охране здоровья ветеранов:

— В нашем государстве отрасль здравоохранения не стоит на месте, постоянно развивается, реформируется, совершенствуется.

Были подняты вопросы дефицита кадров, записи к врачу, оборудования учреждений здравоохранения. Сейчас помощь североказахстанцам оказывает около 66 тысяч медработников, 1248 из них — врачи. Но, их по-прежнему не хватает.

НУРЖАН ТАГАНИЯЗОВ, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Да, дефицит врачей на сегодня имеется, он составляет 183, из них на селе — 75. Среднего медицинского персонала тоже есть дефицит, но в малом количестве — 79.

Наиболее остро ощущается нехватка узких специалистов: акушеров-гинекологов, анестезиологов, реаниматологов, радиологолов, хирургов, врачей детских специальностей, онкологов и кардиологов. Из-за этого к врачам образуются большие очереди, людям приходится подолгу ждать приема. В прошлом году в Северо-Казахстанскую область прибыло 280 врачей, 185 из них работает в Петропавловске. По сравнению с предыдущими годами количество специалистов увеличивается, а значит, проблема с дефицитом медиков постепенно решается.

Анна Жицкая