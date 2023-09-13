ХI гражданский форум неправительственных организаций прошёл в СКО. До начала конференции его участники могли ознакомиться и приобрести товары на выставке местных ремесленников. Форум ежегодный, каждый раз организаторы выбирают разные темы для обсуждения. В этот раз присутствующие будут говорить об объединении государственных ресурсов, проблемах общества, включая поддержку молодежи.

РУСЛАН АСАУБАЕВ, председатель ОЮЛ «Ассоциация Гражданский Альянс СКО»:

— Сейчас мы с некоторыми образовательными вузами разговариваем, чтобы прям ввели часы волонтерства, когда в учебной программе студентов есть такое, что они должны прийти в какую-то неправительственную организацию, познакомиться и она будет их направлять.

В том числе в вопросе трудоустройства. После выпуска из вуза и колледжей для парней и девушек поиск работы становится особенно актуальным. До начала дискуссионных площадок состоялась пленарная часть форума. На ней тоже поднимались различные проблемы, связанные с работой НПО.

ОЛЖАС ИДРИСОВ, руководитель аппарата акима СКО:

— Стоит отметить слабую представленность НПО сельской местности, где проживает более 50% населения региона. А между тем село сегодня нуждается в поддержке неправительственного сектора, именно здесь гражданский активизм мог бы помочь в разрешении многих проблем. Но для этого необходимо, чтобы НПО, работающие в сельской местности, имели свою структуру, чтобы в них работали хорошо обученные люди.

На ХI областном гражданском форуме выступила заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества министерства культуры и информации РК Гульбара Султанова. Она рассказал о законодательных изменениях, которые прорабатываются в правительстве, чтобы улучшить работу неправительственных организаций страны.

ГУЛЬБАРА СУЛТАНОВА, заместитель председателя Комитета по делам гражданского общества министерства культуры и информации РК:

— Сейчас, чтобы создать общественное объединение, у нас нужно 10 человек-инициаторов, сейчас это сокращается до трех человек. Это международный опыт. Еще есть ряд законодательных норм, которые сейчас в мажилисе будут прорабатываться. Мы понимаем, что шаги государства в отношении развития НПО, они дали тот результат, который сейчас мы имеем.

В нашем регионе на сегодня функционируют около 470 неправительственных организаций. Часть из них работает в сфере молодежной политики. Среди них — общественное студенческое объединение «За будущее Казахстана».

РУСТЕМ АРМАНОВ, председатель ОСО «За будущее Казахстана»:

— ОСО «За будущее Казахстана» специализируется на технологии парламентских дебатов, с 2017 года работает с молодежью. За это время было обучено больше 5 тысяч дебатеров и открыты дебатные клубы при учебных учреждениях области. Мы открыли проект «Следуй за мной», в рамках которого дети проходили лечение по профилактике интернет-зависимости, азартных игр. С ними работали менторы. В этом году мы разрабатываем telegram-бот по противодействию наркопреступности, чтобы развивать гражданские технологии.

НПО области не стоят на месте, они постоянно развиваются. В завершение ХI областного гражданского форума будет подписана резолюция, а еще состоится награждение участников мероприятия. Некоторые из них в октябре отправятся на республиканский гражданский форум в столицу.

Дарья Пышмынцева