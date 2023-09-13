58 человек получат выплаты из Фонда компенсации потерпевшим в СКО

58 североказахстанцев обратились в областной департамент полиции за выплатами из Фонда компенсации потерпевшим. В Казахстане он работает более 4-х лет и оказывает материальную помощь несовершеннолетним жертвам сексуального насилия, торговли людьми или пыток, а также лицам, которым в результате преступления причинили тяжкий вред здоровью. На сегодня такие выплаты получили 18 человек, остальные — ожидают. Согласно данным областной прокуратуры, в рамках рассмотрения уголовных дел удовлетворили 21 исковое заявление прокуроров на 2 627 290 тенге. 31 иск в порядке гражданского судопроизводства — на 4 323 280 тенге.

Алишер Ашимов