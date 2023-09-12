В Петропавловске стартовал Кубок РК среди молодежи и юношей по спортивной акробатике

На ковёр торжественно выходят участники Кубка РК среди молодежи и юношей по спортивной акробатике. За три соревновательных дня своё мастерство предстоит показать 150 ребятам из 8 городов страны.

АНДРЕЙ ЯМПОЛЬСКИЙ, главный судья Кубка РК среди молодежи и юношей по спортивной акробатике:

— Есть, кто на чемпионатах мира и Азии участвовал среди молодежи и юношей. Есть такие ребята, есть начинающие. Сегодня они будут показывать баланс. Будут стоять в различных стойках, равновесиях. Завтра они будут показывать динамические элементы. Это всякие полеты. А третий день комбинированный. Отбор здесь будет среди юношей в Израиль в следующем году на чемпионат мира.

Ставки высоки. Таир Жасуланулы из Уральска понимает это, поэтому планирует во время каждого выхода на ковер выкладываться на все 100%. 14-летний спортсмен пришёл в акробатику, когда ему было 5 лет.

ТАИР ЖАСУЛАНУЛЫ, участник Кубка РК среди молодежи и юношей по спортивной акробатике, г.Уральск:

— Перед соревнованиями мы начинаем больше повторять те трюки, которые мы будем делать. В Петропавловске дважды занимали вторые места, в Алматы тоже второе, в Павлодаре заняли третье место.

Пока, кто-то выступает, другие участники соревнования ждут своего выхода на ковер. В их числе — 13-летняя североказахстанка Мария Скворцова. В акробатику спортсменка пришла 4 года назад, вдохновившись примером подруги.

МАРИЯ СКВОРЦОВА, участница Кубка РК среди молодежи и юношей по спортивной акробатике:

— Я сначала была на батуте, потом на дорожке, пришла на ковер, думаю, где-то год назад. Мы с моим составом хотим очень поехать в другой город, там выступить, получить опыт.

Северный регион на Кубке страны среди молодежи и юношей по спортивной акробатике представят 15 спортсменов.

Дарья Пышмынцева