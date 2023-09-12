Причины возникновения трещин на мосту в Рабочем посёлке будут выяснять специалисты

Мост в Рабочем посёлке вновь дал трещины. Напомню, объект 1961 года постройки последний раз ремонтировали два года назад. Тогда здесь положили асфальтобетонное покрытие и заменили деформационный шов с латунным компенсатором. Как будут решать вопрос с частыми проблемами на путепроводе, рассказали представители горакимата.

ЖАНЕЛЬ БАТАНОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, автомобильного транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Отделом ЖКХ будет объявлен конкурс на определение поставщика, который будет заниматься техническим обследованием данного моста. Он определит его параметры, возможные дефекты и повреждения. По результатам данного обследования будут приняты решения по дальнейшему ремонту путепровода. Пока подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств будет выполнен ремонт дорожного покрытия.



Диана Салихова