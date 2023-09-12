Полицейские продолжают изымать нелегальное оружие у североказахстанцев

Полицейские получили информацию, что житель одного из сел Кызылжарского района хранит незарегистрированное оружие. Во время проверки оперативники действительно нашли в гараже мужчины охотничье ружье. Владелец пояснил, что нашел его разобранным возле реки. За пять дней оперативно-профилактического мероприятия правоохранители изъяли 12 единиц нелегального оружия и 108 патронов. В полиции напоминают, что от уголовной или административной ответственности может избавить добровольная выдача снаряжения. Именно так поступили 9 человек в ходе операции.

МАДИЯР ХАРИПОВ, и.о. начальника управления криминальной полиции ДП СКО:

— Любой вид оружия, особенно — огнестрельное, является предметом повышенной опасности. В целях предупреждения преступлений, правонарушений и несчастных случаев, связанных с оружием, с 5 по 9 сентября на территории СКО проведено ОПМ «Қару».



Анна Жицкая