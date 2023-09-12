Продолжается работа по внедрению цифровизации в оперативно-служебную деятельность подразделений. В рамках проекта «Цифровой полицейский» сотрудники североказахстанской полиции оснащаются носимыми видеорегистраторами нового типа. На сегодня в СКО эксплуатируется 260 таких устройств. Они имеют ряд преимуществ перед старыми системами: большой объём памяти, меньшее время зарядки и другие.

МИХАИЛ ЗОЛКИН, главный специалист управления информатизации и связи ДП СКО:

— Новыми регистраторами на 100 % оснащены сотрудники областного и городского батальонов патрульной полиции. Запись ведётся всё время дежурства. Главное достоинство используемых моделей — возможность онлайн-мониторинга. К «видеожетону» сотрудника, находящегося на дежурстве, в любую минуту могут подключиться Центр оперативного управления и руководители подразделений вплоть до начальника областного департамента полиции.

Видежетоны позволяют оптимизировать работу сразу по ряду направлений. С помощью видеозаписи можно объективно разбирать спорные ситуации, регистраторы позволяют предупредить коррупцию и факты нарушения этики со стороны стражей правопорядка. В некоторых случаях наличие видеожетона дисциплинирует и самих правонарушителей.

— Можно документы Ваши посмотреть? Сзади кошелек у Вас, смотрю, еще один, женский. Вытащите, пожалуйста. Чей кошелек это? — Не знаю, нашел. — В машину пройдите…

По всем фактам противоправных действий или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны полицейских необходимо напрямую обращаться на канал 102.

Алишер Ашимов