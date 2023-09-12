Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева высказалась о ношении хиджабов в школах Казахстана

Министр отметила, что в настоящее время вновь актуализировались вопросы ношения религиозной одежды в школах.

«Казахстан является светским государством, которое, согласно Конституции РК, отделено от религии. При этом государство гарантирует свободу вероисповедания», — написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

По словам министра, все вопросы государственной политики регулируются гражданским законодательством, а не религиозными нормами. И нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы.

«Опять-таки, возвращаясь к Конституции РК, задача школы – гарантировать и обеспечивать гражданам страны качественное образование. Полагаю, что, получив хорошее образование, уже во взрослой жизни казахстанцы самостоятельно определятся в выборе религии и в выборе религиозной одежды», — заключила министр.