Масштабный фестиваль драматических театров пройдет в Петропавловске

9 октября в Северо-Казахстанской области пройдет масштабный фестиваль драматических театров. Последний раз в нашем регионе его проводили 21 год назад. В 2023 фестиваль посвятят 125-летию видного общественного деятеля Темирбека Жургенова. В Петропавловск съедутся представители 10 лучших театров Казахстана, более 250 артистов порадуют жителей и гостей города своими постановками. Вход на все спектакли будет абсолютно бесплатным, посетить сможет каждый желающий. Постановки организуют в новом казахском музыкальном драматическом театре им. С. Муканова и русском драматическом театре им. Н. Погодина.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— Имейте в виду, что в основном будут постановки на государственном языке, но, при этом для людей, кто не владеет государственным языком, мы обязательно все театры обеспечим необходимым специальным оборудованием в плане синхронного перевода, то есть никакого ограничения не будет.

Откроют фестиваль 9 октября артисты туркестанского музыкально- драматического театра с постановкой «Магжан». Начало запланировано ориентировочно на 19:00. Дальше в течение всей недели своими спектаклями будут радовать артисты и других городов.

БИРЖАН ЖАЛГАСБАЕВ, директор казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:

— Сейчас у нас открылся в Алматы новый театр, артисты привезут постановку, абсолютно новые направления, новые технологии. 10-го числа в 11.00 часов в театре им. Н. Погодина пройдет спектакль и 11-го числа тоже в театре им. Н. Погодина.

Подробное расписание спектаклей опубликуют чуть позже на сайте управления культуры и архивного дела. К слову, артисты наших североказахстанских театров в гонке за призами участвовать не будут.