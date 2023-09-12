Кабинет для занятий робототехникой появился в школе-лицее «Парасат»

Интересно, прогрессивно, полезно. Второй год в школе-лицее «Парасат» в Бесколе работает кружок робототехники. 5 часов в неделю около 40 ребят уходят в мир технического творчества, где учащиеся могут почувствовать себя настоящими изобретателями. В прошлом учебном году для таких занятий в школе-лицее были только наборы с конструктором. Теперь же благодаря победе в конкурсе «Лучшая организация среднего образования» и гранту акима области в «Парасате» для кружка робототехники переоборудовали кабинет информатики.

ЖАНДОС МАНКОШЕВ, учитель информатики школы-лицея «Парасат», с.Бесколь:

— Если остановиться на этом кабинете, то он новый, модифицированный. Он называется STEM лаборатория. На этот кабинет ушел 21 млн тенге. В этом классе у нас обучаются ученики начальных и средних классов. Для начальных классов есть такие же роботы до 8-10 лет и.т.д. Научный проект «Зерде» наши ребята с этого же класса заняли 3 место на уровне области, а на районном уровне они заняли первое место.

Это достижения ребят из среднего звена. Учащийся 6-го класса Темирхан Елемес за 5 дней вместе с напарником собрал вот такого робота. Юный конструктор не планирует останавливаться на достигнутом.

ТЕМИРХАН ЕЛЕМЕС, учащийся школы-лицея «Парасат», с.Бесколь:

— Мне кабинет очень нравится, здесь интересно собирать роботов и учить информатику.

Ребятам здесь действительно интересно. Причем не только мальчишкам, но и девчонкам. В переоборудованном кабинете появились 8 дополнительных комплектов для занятий робототехникой, 7 ноутбуков, интерактивная доска, несколько пар очков виртуальной реальности, а еще 3D-принтер. На нем ребята будут учиться конструировать и смогут делать свои интересные проекты.

Дарья Пышмынцева

