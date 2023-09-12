К местам своего курсирования отправилась первая партия пассажирских вагонов «ЗИКСТО»

Через столицу Казахстана к местам своего курсирования отправилась первая партия современных плацкартных и купейных пассажирских вагонов производства казахстанского завода «ЗИКСТО». Продукция завода отвечает всем современным требованиям и оборудована кондиционерами, фильтрами очистки воздуха, датчиками дыма, биотуалетами, а также системой видеонаблюдения в тамбурах. Новые вагоны будут курсировать в составе поездов по маршрутам «Караганда — Жезказган», «Атырау — Мангистау», «Атырау — Актобе». Ожидается, что в начале следующего года «ЗИКСТО» изготовит еще 100 вагонов для пассажирских перевозок. За последние 10 лет парк железнодорожного транспорта Казахстана обновлен на 50%. За это время было приобретено более 1200 вагонов, отвечающих современным международным требованиям.



АЛТАЙ АЛИ, председатель Комитета транспорта министерства транспорта РК:

— Министерством на постоянной основе ведется работа по обновлению железнодорожного парка для пассажирских перевозок. Отрадно, что приобретая новые вагоны, мы поддерживаем отечественного производителя. В соответствии с договором с «ЗИКСТО» приобретено 50 новых пассажирских вагонов. Это делается с целью улучшить качество услуг пассажирских перевозок.



Дарья Пышмынцева