Клиника IV-терапии работает в Петропавловске

IV-терапия или инфузионная терапия — набирающий популярность метод лечения и профилактики различных заболеваний. Его высокую эффективность доказали еще в 70-х годах. Процедура имеет большой спрос в Европе. Теперь обогатить свой организм необходимыми витаминами североказахстанцы могут и в Петропавловске. В этом году здесь открыла свои двери клиника инфузионной терапии Clean Clinic.

АСИЯ СЕМБАЕВА, директор клиники инфузионной терапии Clean Clinic:

— В нашей клинике пациенты могут пройти полный цикл: от приёма врача до получения инфузионной терапии. У нас есть пункт забора, наши партнеры — «Олимп». Поэтому пациенты могут получить лечение, которое раньше было доступно на уровне стационара, теперь у нас клинике в процедурном кабинете. Лечение с помощью инфлюзии даёт 100%-ный результат.

В чём плюс IV-терапии? Препарат вводится внутривенно, благодаря чему лучше и быстрее усваивается, оказывает максимальный эффект, а также не вредит ЖКТ. Компоненты подбираются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента. Такой метод терапии называют ещё и методом управления здоровьем и возрастом, благодаря насыщенному составу капельниц. Так можно повысить уровень необходимых витаминов, очистить кожу, зарядиться бодростью или восстановить организм после болезни, стресса или интоксикации.

АЙЫМГУЛЬ КАНАШЕВА, врач общей практики, врач-реабилитолог:

— В день приходит примерно 6-7 пациентов. В основном, это пациенты, у которых жалобы на слабость, частые простудные заболевания, т.е. у них ослаблен иммунитет и они хотят укрепить его, восполнить дефициты. Мы выясняем причину их жалоб и только потом мы индивидуально подбираем капельницы.

Сейчас в клинике доступно более 20 видов капельниц: «Иммунитет», «Очищение», «Супермен» и много других. Врачи клиники советуют лечение с помощью инфузионной терапии при ухудшении памяти, повышенном давлении. Принимают здесь и взрослыхе, и детей.

АЙЫМГУЛЬ КАНАШЕВА, врач общей практики, врач-реабилитолог:

— Когда пациент приходит уже с анализами, мы подбираем для него инфузионную терапию, если он её желает. Если же пациент не желает инфузионную терапию, а стандартную, т.е. таблетированную, то мы её назначаем. Когда к нам приходят с детьми, также идёт запись через регистратора, осматриваем ребенка, мамочка говорит, что беспокоит, и мы также подбираем удобную терапию. Детям инфузионную терапию мы не проводим.

Проконсультироваться и записаться на приём можно через Call-центр клиники по номерам телефона: 8-705-850-67-32 и 33-15-35. Также клиника активно развивает свои соцсети. Найти Clean Clinic можно по адресу: ул.Токсан Би, 37. Время работы с 8:00 до 20:00.

Диана Салихова